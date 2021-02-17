СМИ: Боевики в Нигерии напали на колледж и захватили заложников
Государственный колледж в городе Кагара на западе Нигерии подвергся нападению группы вооруженных людей, которые похитили сотни студентов и преподавателей, сообщает агентство Agence France-Presse (AFP).
Местный чиновник рассказа агентству, что нескольким студентам и одному сотруднику колледжа удалось бежать.
Нигерийское издание Vanguard сообщает, что боевики, переодетые в студенческую форму, напали на общежитие ночью, в результате нападения один учащийся был убит, несколько человек получили ранения. Точное число заложников устанавливается.
Ранее в СМИ появились сообщения о казни в ЦАР группы бойцов частной военной компании Вагнера. Посол России в Банги Владимир Титоренко оброверг эту информацию и заявил, что никто из российских инструкторов не был взят в заложники или убит, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,1 млн+13 233 / сут.
Умерли
80 979+459 / сут.
Выздоровели
3,6 млн+17 627 / сут.
- СМИ: Боевики в Нигерии напали на колледж и захватили заложников
- Неверов призвал на 23 февраля возложить цветы к мемориалам вместо митингов
- Путин заявил, что национализм вредит русским и России
- Госдума наделила ЦИК правом блокировать незаконную агитацию в интернете
- Сын Боярского назвал дату выписки актёра из больницы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru