СМИ: Боевики в Нигерии напали на колледж и захватили заложников

Государственный колледж в городе Кагара на западе Нигерии подвергся нападению группы вооруженных людей, которые похитили сотни студентов и преподавателей, сообщает агентство Agence France-Presse (AFP).

Местный чиновник рассказа агентству, что нескольким студентам и одному сотруднику колледжа удалось бежать.

Нигерийское издание Vanguard сообщает, что боевики, переодетые в студенческую форму, напали на общежитие ночью, в результате нападения один учащийся был убит, несколько человек получили ранения. Точное число заложников устанавливается.

Ранее в СМИ появились сообщения о казни в ЦАР группы бойцов частной военной компании Вагнера. Посол России в Банги Владимир Титоренко оброверг эту информацию и заявил, что никто из российских инструкторов не был взят в заложники или убит, сообщает RT.

