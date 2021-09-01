СМИ: в Нигерии бандиты похитили из школы более 100 учеников

Вооруженная группа лиц напала на школу в штате Замфара на северо-западе Нигерии, сообщает нигерийский новостной портал Blueprint ​​​​со ссылкой на очевидцев.

По их словам, нападение произошло во время занятий, бандиты похитили более 100 учеников и нескольких преподавателей.

По данным нигерийского телеканала Channels TV губернатор штата Белло Матавалле приказал временно закрыть все начальные и средние образовательные учреждения и запретил передвижение в период с 18:00 до 06:00.

Ранее в Нигерии не менее 42 человек погибли при нападении бандитов в штате Замфара.

