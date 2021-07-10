СМИ: Не менее 42 человек погибли в Нигерии в результате нападения

Как минимум 42 человека погибли при нападении бандитов в штате Замфара на северо-западе Нигерии. Об этом сообщает газета Punch.

По данным издания, нападения произошли в четверг вечером в пяти населенных пунктах в районе Фару. Как отметил очевидец, приехавшие более чем на сотне мотоциклов бандиты открыли беспорядочную стрельбу по людям, сжигали дома и магазины.

При этом в полиции штата подтверждают данные только о 35 погибших.

