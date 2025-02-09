СМИ: В нападении на полицейского в Дербенте подозревают сына экс-чиновника
В Дагестане в нападении на полицейского подозревают сына бывшего чиновника. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot».
Дербентский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Республике Дагестан возбудил уголовное дело по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») и пункту «б» части 4 статьи 226 УК РФ («Хищение огнестрельного оружия с применением насилия, опасного для жизни или здоровья»). Отмечается, что за это нападавшим грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.
По данным источника, накануне три жителя Дербента на улице 345-й Дагестанской Стрелковой Дивизии совершили нападение на 28-летнего сотрудника полиции, который находился при исполнении. Известно, что злоумышленники избили правоохранителя и отняли у него оружие. Нападавшие несколько раз выстрелили в полицейского, в результате чего он получил ранение.
С места преступления правонарушители скрылись на черном Cadillac. Сам пострадавший полицейский в настоящий момент находится в реанимации, за его жизнь борются врачи.
Подозреваемых удалось задержать в Табасаранском районе. Согласно информации Telegram-канала «Shot», одним из нападавших оказался 37-летний сын экс-главы района Сандро Шихмагомедов. По предварительным данным, в момент совершения преступления он находился под воздействием запрещенных веществ.
По информации канала, он также может быть связан с местными ОПГ, которые имели отношение к различным преступлениям, в том числе к терактам. В 2012 году Шихмагомедов был осужден за причастность к подрыву авто возле местного РОВД.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru