СМИ: В нападении на полицейского в Дербенте подозревают сына экс-чиновника

В Дагестане в нападении на полицейского подозревают сына бывшего чиновника. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot».

Дербентский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Республике Дагестан возбудил уголовное дело по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») и пункту «б» части 4 статьи 226 УК РФ («Хищение огнестрельного оружия с применением насилия, опасного для жизни или здоровья»). Отмечается, что за это нападавшим грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.

По данным источника, накануне три жителя Дербента на улице 345-й Дагестанской Стрелковой Дивизии совершили нападение на 28-летнего сотрудника полиции, который находился при исполнении. Известно, что злоумышленники избили правоохранителя и отняли у него оружие. Нападавшие несколько раз выстрелили в полицейского, в результате чего он получил ранение.