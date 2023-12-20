СМИ: В Мытищах нашли тело топ-менеджера IT-подразделения «Россельхозбанка»

По словам супруги 51-летнего мужчины, накануне у него случился психоз.

«Он кричал, бегал, бил женщину и постоянно выбегал на лестничную клетку. Стишковский говорил, что он Бог, и вспоминал фильм "Пятый элемент"», — пишет Baza.

Супруга топ-менеджера вызвала скорую помощь, также на место прибыл сотрудник полиции. Работники экстренных служб пытались успокоить Стишковского, однако мужчина вырвался и побежал на балкон.

По словам жены погибшего, Стишковский долгое время страдал от депрессии из-за болезни сына.

