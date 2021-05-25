СМИ: в Москве «заминировали» все станции метро, вокзалы и аэропорты

Неизвестный сообщил о «минировании» всех станций метро, вокзалов, аэропортов, а также гостиницы «Космос» в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

Он отметил, что специалисты оперативных служб начали проверку всех социально значимых объектов. Эвакуация людей не проводится.