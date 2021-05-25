СМИ: в Москве «заминировали» все станции метро, вокзалы и аэропорты

Неизвестный сообщил о «минировании» всех станций метро, вокзалов, аэропортов, а также гостиницы «Космос» в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

Он отметил, что специалисты оперативных служб начали проверку всех социально значимых объектов. Эвакуация людей не проводится.

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Накануне официальный представитель палестинской группировки ХАМАС Фаузи Бархум заявил о непричастности к инциденту с экстренной посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Минске. Так он прокомментировал сообщение главы Департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии Артема Сикорского о том, что информация о минировании самолета пришла на электронную почту аэропорта «Минск» и, по его словам, было подписано «солдатами ХАМАС».

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Фото: Пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
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