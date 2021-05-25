СМИ: в Москве «заминировали» все станции метро, вокзалы и аэропорты
Неизвестный сообщил о «минировании» всех станций метро, вокзалов, аэропортов, а также гостиницы «Космос» в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
Он отметил, что специалисты оперативных служб начали проверку всех социально значимых объектов. Эвакуация людей не проводится.
Накануне официальный представитель палестинской группировки ХАМАС Фаузи Бархум заявил о непричастности к инциденту с экстренной посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Минске. Так он прокомментировал сообщение главы Департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии Артема Сикорского о том, что информация о минировании самолета пришла на электронную почту аэропорта «Минск» и, по его словам, было подписано «солдатами ХАМАС».
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