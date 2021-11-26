В Минэнерго рассказали о мощности газопровода «Пакистанский поток»

Пропускная способность газопровода «Пакистанский поток» может составить 16 млрд кубометров топлива в год. Об этом заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

Россия построит газопровод «Пакистанский поток»

Слова главы Минэнерго приводит РИА Новости. Как отметил Шульгинов, флагманский проект строительства «Пакистанского потока» призван сыграть важную роль во взаимодействии РФ и Пакистана.

По оценкам пакистанского Минэкономики, стоимость строительства трубопровода составит $3,5 млрд, пишет RT.

Накануне стало известно, что трубная металлургическая компания произвела для «Пакистанского потока» первую трубу большого диаметра, сообщает ОТР.

Соглашение о строительстве газопровода, который свяжет инфраструктуру для приема сжиженного газа на юге Пакистана с электростанциями и промышленными потребителями на севере страны, заключили в 2015 году. Согласно проекту, протяженность трубопровода составит более 1,1 тысячи км.

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ФОТО: travelask.ru
ТЕГИ:ГазопроводПакистанМинэнерго РФ
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