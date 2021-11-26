В Минэнерго рассказали о мощности газопровода «Пакистанский поток»
Пропускная способность газопровода «Пакистанский поток» может составить 16 млрд кубометров топлива в год. Об этом заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов.
Слова главы Минэнерго приводит РИА Новости. Как отметил Шульгинов, флагманский проект строительства «Пакистанского потока» призван сыграть важную роль во взаимодействии РФ и Пакистана.
По оценкам пакистанского Минэкономики, стоимость строительства трубопровода составит $3,5 млрд, пишет RT.
Накануне стало известно, что трубная металлургическая компания произвела для «Пакистанского потока» первую трубу большого диаметра, сообщает ОТР.
Соглашение о строительстве газопровода, который свяжет инфраструктуру для приема сжиженного газа на юге Пакистана с электростанциями и промышленными потребителями на севере страны, заключили в 2015 году. Согласно проекту, протяженность трубопровода составит более 1,1 тысячи км.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,5 млн+33 796 / сут.
Умерли
269 тыс.+1 238 / сут.
Выздоровели
8,2 млн+38 450 / сут.
- В СК возбудили дело о халатности сотрудников Ростехнадзора после ЧП в шахте в Кузбассе
- Погибших на шахте в Кузбассе горноспасателей посмертно наградят орденами Мужества
- В Минэнерго рассказали о мощности газопровода «Пакистанский поток»
- На Украине предложили поменять пол скульптуре «Родина-мать»
- СМИ: Samsung попросил аннулировать в РФ патент на систему электронных платежей из-за нарушений при регистрации
- Коллекторы рассказали, в каких сферах больше всего должников
- Рейс из Петербурга в Узбекистан сел в Нижнем Новгороде из-за рожающей пассажирки
- Справлявшего нужду у портрета ветерана в Москве блогера задержали
- Ребенка без сменки заставили ходить босиком в ачинской школе
- Гинцбург сравнил уровень иммунитета у привившихся от COVID-19 подростков и взрослых
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru