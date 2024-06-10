По подозрению в совершении преступления задержан сотрудник НИИ ФСИН России

Сотрудника Научно-исследовательского института ФСИН России задержали по подозрению в преступлении, сообщили в пресс-бюро службы.

Из сообщения ведомства следует, что задержание произвели сотрудники главного управления собственной безопасности ФСИН России совместно с ФСБ.

Суд арестовал замглавы ГУ ФСИН по Московской области Талаева

Известно, что по делу назначена служебная проверка, а ГСУСК по Москве возбудило уголовное дело. В настоящее время рассматривается вопрос об избрании меры пресечения.

Отмечается, что в отношении сотрудника проводятся следственные мероприятия. При этом конкретная статья, по которой ему предъявлены обвинения, не уточняется, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:ПреступленияЗадержаниеФСИН

Горячие новости

Все новости

партнеры