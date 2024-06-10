По подозрению в совершении преступления задержан сотрудник НИИ ФСИН России
Сотрудника Научно-исследовательского института ФСИН России задержали по подозрению в преступлении, сообщили в пресс-бюро службы.
Из сообщения ведомства следует, что задержание произвели сотрудники главного управления собственной безопасности ФСИН России совместно с ФСБ.
Известно, что по делу назначена служебная проверка, а ГСУСК по Москве возбудило уголовное дело. В настоящее время рассматривается вопрос об избрании меры пресечения.
Отмечается, что в отношении сотрудника проводятся следственные мероприятия. При этом конкретная статья, по которой ему предъявлены обвинения, не уточняется, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru