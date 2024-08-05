СМИ: В Москве задержали руководство парка «Патриот»

Руководство парка «Патриот», строительство которого курировал экс-замминистра обороны Тимур Иванов, задержали в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «Постньюс».

При ударе молнии в парке «Патриот» погиб человек

Собеседник канала утверждает, что задержания связаны с расследованием дела по мошеннической статье.

«Следственный комитет заблокировал ряд сотрудников на рабочих местах. Некоторых увезли на допросы», — сказал он.

Источник добавил, что из-за задержаний и прочих оперативно-следственных действий под вопросом оказалась подготовка к международному военно-техническому форуму «Армия-2024».

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал хорошей идеей строительство мечети в парке «Патриот», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Минобороны РФМошенничествоЗадержаниеПарки

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