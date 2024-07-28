При ударе молнии в парке «Патриот» погиб человек

В результате удара молнии в парке «Патриот» в Московской области погиб человек, пишет РИА Новости со ссылкой на региональное Министерство здравоохранения.

«Принесет увечья»: Россиянам дали советы по защите от шаровой молнии

Также пострадали три человека. Их доставили в медицинское учреждение.

Состояние одного пострадавшего оценивается как тяжелое. Еще двое находятся в состоянии средней степени тяжести.

Инцидент произошел на центральной площади парка в воскресенье, 28 июля. Молния попала в зонт мужчины, которым он укрывался от дождя, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виталий Невар
ТЕГИ:МолнияМосковская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры