СМИ: В Москве задержали экс-главу Минобороны Армении Карапетяна

Данную информацию агентству также подтвердил собеседник в территориальном отделении полиции. Он добавил, что Карапетян был задержан на Тверской улице.

Генерал-майора, который возглавлял Минобороны Армении в течение нескольких месяцев в 2021 году, разыскивают в республике по нескольким статьям, в том числе «Незаконное участие в предпринимательской деятельности», «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Злоупотребление властью».

Ранее в ФСБ заявили, что сотрудники ведомства предотвратили теракты в отношении высокопоставленного сотрудника Минобороны и военного блогера, освещающего ход специальной военной операции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

