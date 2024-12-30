СМИ: В Москве задержали экс-главу Минобороны Армении Карапетяна
В Москве задержали бывшего министра обороны Армении Аршака Карапетяна. Об этом со ссылкой на близкий к МВД источник сообщает РБК.
Данную информацию агентству также подтвердил собеседник в территориальном отделении полиции. Он добавил, что Карапетян был задержан на Тверской улице.
Генерал-майора, который возглавлял Минобороны Армении в течение нескольких месяцев в 2021 году, разыскивают в республике по нескольким статьям, в том числе «Незаконное участие в предпринимательской деятельности», «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Злоупотребление властью».
Ранее в ФСБ заявили, что сотрудники ведомства предотвратили теракты в отношении высокопоставленного сотрудника Минобороны и военного блогера, освещающего ход специальной военной операции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru