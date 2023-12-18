СМИ: В Москве задержали девушек, имитировавших задержание за незаконную съемку

По данным канала, Евгения А. и Анастасия Г. решили поддержать тренд Slavic girl, но слегка его подкорректировать. В то время как одна из девушек позировала перед объективом c красной икрой, вторая нарядилась в костюм полицейского и имитировала её задержание за незаконную съёмку.

В какой-то момент к моделям и фотографу подошли настоящие стражи порядка, осуществив реальное задержание. В отношении участников съёмки были составлены административные протоколы по статьям «нарушение установленного порядка проведения акции» и «незаконное ношение формы правоохранительных органов».

Ранее в Москве неизвестный испортил горельеф «Парад Победы» на Красной площади, отпилив голову коня, на котором изображен маршал К. К. Рокоссовский, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

