СМИ: В Москве задержали девушек, имитировавших задержание за незаконную съемку
Полицейские задержали на Красной площади в Москве двух девушек, которые имитировали задержание за незаконную съёмку, сообщает Telegram-канал Baza.
По данным канала, Евгения А. и Анастасия Г. решили поддержать тренд Slavic girl, но слегка его подкорректировать. В то время как одна из девушек позировала перед объективом c красной икрой, вторая нарядилась в костюм полицейского и имитировала её задержание за незаконную съёмку.
В какой-то момент к моделям и фотографу подошли настоящие стражи порядка, осуществив реальное задержание. В отношении участников съёмки были составлены административные протоколы по статьям «нарушение установленного порядка проведения акции» и «незаконное ношение формы правоохранительных органов».
Ранее в Москве неизвестный испортил горельеф «Парад Победы» на Красной площади, отпилив голову коня, на котором изображен маршал К. К. Рокоссовский, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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