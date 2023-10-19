Путин согласился возобновить спортивные парады на Красной площади
Президент России Владимир Путин положительно оценил инициативу о возрождении парадов спортсменов на Красной площади, а также согласился объявить 2024 год годом спорта. Такое предложение выдвинул руководитель Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв.
Российский лидер принимает участие в международном форуме «Россия - спортивная держава», который проходит в Перми. Представляя проект «Спорт – стране», Кремлёв отметил, что в будущем году ожидаются масштабные события, среди которых выделяются «Игры дружбы», «Игры будущего», игры БРИКС.
Первый парад физкультурников и отрядов Всевобуча - системы военной подготовки советских граждан – был проведён на Красной площади в 1919 году. С 1931 года такие мероприятия проводились в присутствии Иосифа Сталина и других руководителей СССР.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», после Великой Отечественной войны, спортивные парады проводились на стадионе «Динамо».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru