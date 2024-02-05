СМИ: В Москве за шпионаж задержали работника посольства Индии
5 февраля 202411:58
Сотрудника посольства Индии в России Сатендру Сивала задержали по подозрению в шпионаже в пользу Пакистана. Об этом пишет издание The Hindu.
Уточняется, что Сивал передавал данные разведывательному агентству Inter-Services Intelligence Agency.
«МИД продолжает работать со следственными органами по этому делу», - уточнили в индийском внешнеполитическом ведомстве.
По предварительной информации, мужчина отсылал информацию, касающуюся обороны и безопасности Индии.
Ранее суд в Риме приговорил обвиняемого в шпионаже в пользу России военнослужащего Вальтера Биота к 29 годам. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru