СМИ: В Москве за шпионаж задержали работника посольства Индии

Сотрудника посольства Индии в России Сатендру Сивала задержали по подозрению в шпионаже в пользу Пакистана. Об этом пишет издание The Hindu.

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Уточняется, что Сивал передавал данные разведывательному агентству Inter-Services Intelligence Agency.

«МИД продолжает работать со следственными органами по этому делу», - уточнили в индийском внешнеполитическом ведомстве.

По предварительной информации, мужчина отсылал информацию, касающуюся обороны и безопасности Индии.

Ранее суд в Риме приговорил обвиняемого в шпионаже в пользу России военнослужащего Вальтера Биота к 29 годам. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:ДипломатияШпионаж

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