СМИ: В Москве найден мертвым бывший топ-менеджер Внешэкономбанка Колпаков

По данным канала, признаков насилия на теле банкира не обнаружено, по предварительным данным причиной смерти стал рак. Колпакову было 72 года.

Топ-менеджер проработал во Внешторгбанке СССР c 1973 по 1994 год, а в 1996 он стал заместителем председателя правления банка. Также Колпаков входил в советы директоров других банков, в том числе «Востокбизнесбанка» и «Волго-Окского коммерческого регионального банка».

Ранее в Коломне погиб 51-летний экс-владелец радиостанций «Европа+ Рязань» и «Русское радио - Рязань» Сергей Цыганов, у которого не раскрылся парашют, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

