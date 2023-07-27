СМИ: В Москве найден мертвым бывший топ-менеджер Внешэкономбанка Колпаков
Бывший топ-менеджер Внешэкономбанк Александр Колпаков был найден мёртвым в Москве в своей квартире на улице Машкова, сообщает Telegram-канал Shot.
По данным канала, признаков насилия на теле банкира не обнаружено, по предварительным данным причиной смерти стал рак. Колпакову было 72 года.
Топ-менеджер проработал во Внешторгбанке СССР c 1973 по 1994 год, а в 1996 он стал заместителем председателя правления банка. Также Колпаков входил в советы директоров других банков, в том числе «Востокбизнесбанка» и «Волго-Окского коммерческого регионального банка».
Ранее в Коломне погиб 51-летний экс-владелец радиостанций «Европа+ Рязань» и «Русское радио - Рязань» Сергей Цыганов, у которого не раскрылся парашют, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мизулина опровергла сообщения о причастности к сайту с порнографией
- Фильм «Барби» стал рекордсменом США по выручке
- Оппозиция Грузии возмутилась прибытием в Батуми лайнера с россиянами
- Захарова: Запад угрожал Африке за сотрудничество с Россией
- Решетников: РФ может нарастить товарооборот с Африкой минимум вдвое к 2030 году
- Польша собралась расширить забор вдоль границы с Белоруссией
- Бирюков: в Москве за два дня может выпасть до 70% месячной нормы осадков
- ЦИК пригласит ряд стран Африки наблюдать за выборами президента РФ
- AP: Лесные пожары в Греции приблизились к Афинам
- СМИ: В Москве найден мертвым бывший топ-менеджер Внешэкономбанка Колпаков
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru