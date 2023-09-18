Тело женщины нашли в сквере на западе Москвы

Тело женщины было обнаружено в сквере близ Молдавской улицы в Москве 18 сентября, сообщает пресс-служба столичного ГСУ СК РФ.

В Москве задержан подозреваемый в обезглавливании двух человек

По данным ведомства, на теле женщины 1972 года рождения имеются признаки удушения, а также повреждения лица.

«Следователи осмотрели место происшествия, назначен ряд экспертиз» - добавив, что было возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

Ранее в квартире на Большой Бронной улице в центре Москвы нашли тело дочери актера театра и кино, народного артиста СССР Михаила Ульянова,сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: arh.sledcom.ru
ТЕГИ:Уголовное ДелоУбийствоСледственный Комитет РфМосква

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