Тело женщины нашли в сквере на западе Москвы
18 сентября 202316:27
Тело женщины было обнаружено в сквере близ Молдавской улицы в Москве 18 сентября, сообщает пресс-служба столичного ГСУ СК РФ.
По данным ведомства, на теле женщины 1972 года рождения имеются признаки удушения, а также повреждения лица.
«Следователи осмотрели место происшествия, назначен ряд экспертиз» - добавив, что было возбуждено уголовное дело по статье «убийство».
Ранее в квартире на Большой Бронной улице в центре Москвы нашли тело дочери актера театра и кино, народного артиста СССР Михаила Ульянова,сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин заявил о готовности проекта бюджета
- Самолет ВМС США приблизился к российской границе в Баренцевом море
- Тело женщины нашли в сквере на западе Москвы
- Франция потратит 40 млн евро на вывоз украинского зерна в Нигерию и Судан
- В Госдуме предложили новый порядок назначения директоров школ
- Путин заявил, что доходы от нефти и газа в России восстановились
- Путин назвал инфляцию одной из основных проблем экономики
- Генерал ВСУ Соколов: В начале СВО российские силы имели полное преимущество
- Грузинский Конституционный суд начал рассмотрение импичмента главе государства
- Чехия запретила россиянам прилетать в республику
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru