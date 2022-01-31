СМИ: В Москве убили «Мисс Кузбасс 2010» Ксению Сапожкову

По информации канала, 11 января мужчина обратился в полицию с заявлением о пропаже жены, которая, по его словам, улетела в Дубай и через некоторое время перестала выходить на связь.

Позже Попов признался в убийстве и рассказал, что расчленил тело, обвязал камнями и выбросил в реку Десну, однако водолазы до сих пор ничего ничего не нашли. Затем мужчина стал всё отрицать и, согласно 51-й статьи УК РФ, отказался свидетельствовать против себя. Суд арестовал его на два месяца.

Следователи выяснили, что Ксения не пересекала границу со дня пропажи, а в соцсетях от её имени общался супруг, который отвечал, в том числе, на сообщения друзей и родственников супруги. Общую дочь Попов отправил в Новокузнецк к родственникам жены, объяснив это отсутствием времени на ребёнка.

Ранее в Московской области военнослужащий погиб в результате выстрела, который непроизвольно совершил контрактник, сообщает RT.

