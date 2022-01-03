В Мурманской области убили бандита, на которого жаловались Путину
В поселке Умба Мурманской области убили местного криминального авторитета Виктора Тимченко, на которого жители неоднократно жаловались президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщает региональное агентство «СеверПост».
Подробности преступления пока неизвестны.
Жители поселка Умба два раза жаловались на Виктора и его брата Владимира Тимченко Путину и просили помощи.
В первом обращении, записанном летом 2020 года, жители заявили, что братья Тимченко избивают сельчан и «заставляют брать в рабство людей, чтобы они работали за копейки», в противном случае угрожают убийством.
Во втором видеообращении сельчане подчеркнули, что проверка из Мурманска не помогла — свидетелей запугивал Владимир Тимченко. Оба обращения вызвали широкий общественный резонанс.
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