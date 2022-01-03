В Мурманской области убили бандита, на которого жаловались Путину

Жители поселка Умба два раза жаловались на Виктора и его брата Владимира Тимченко Путину и просили помощи.

В первом обращении, записанном летом 2020 года, жители заявили, что братья Тимченко избивают сельчан и «заставляют брать в рабство людей, чтобы они работали за копейки», в противном случае угрожают убийством.

Во втором видеообращении сельчане подчеркнули, что проверка из Мурманска не помогла — свидетелей запугивал Владимир Тимченко. Оба обращения вызвали широкий общественный резонанс.

