СМИ: в Москве старшеклассник пригрозил расстрелять школу из-за военных сборов
Ученик 10 класса одной из московских школ обещал «перестрелять» свою школу, если его заставят ехать на военные сборы, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Собеседник агентства рассказал, что инцидент произошёл в учебном заведении, расположенном на улице Генерала Белобородова. По его словам, старшеклассник заявил учителю, что «придёт в школу и перестреляет», если его заставят ехать на военные сборы.
Источник добавил, что данному факту проводится проверка.
Ранее 18-летний Тимур Бекмансуров устроил стрельбу в Пермском госуниверситете. Погибли шесть человек. Сам студент был ранен ответным огнём сотрудника полиции, после чего его госпитализировали.
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