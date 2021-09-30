СМИ: в Москве старшеклассник пригрозил расстрелять школу из-за военных сборов

Ученик 10 класса одной из московских школ обещал «перестрелять» свою школу, если его заставят ехать на военные сборы, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства рассказал, что инцидент произошёл в учебном заведении, расположенном на улице Генерала Белобородова. По его словам, старшеклассник заявил учителю, что «придёт в школу и перестреляет», если его заставят ехать на военные сборы.

Источник добавил, что данному факту проводится проверка.

Ранее 18-летний Тимур Бекмансуров устроил стрельбу в Пермском госуниверситете. Погибли шесть человек. Сам студент был ранен ответным огнём сотрудника полиции, после чего его госпитализировали.

