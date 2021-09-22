Бастрыкин наградил полицейского, обезвредившего пермского стрелка
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин инспектора ДПС Константина Калинина, который обезвредил Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу Пермском госуниверситете, сообщает пресс-служба СК РФ.
В сообщении ведомства говорится, что полицейскому вручили знак отличия «За службу закону».
Ранее сотрудники ДПС, обезвредившие пермского стрелка, получили награды от президента России Владимира Путина. Калинина наградили Орденом мужества, а его напарника Владимира Макарова медалью «За отличие в охране общественного порядка». Также полицейским присвоили очередные звания: лейтенант и капитан, соответственно.
ЧП в Пермском госуниверситете произошло 20 сентября. Стрельбу в вузе устроил 18-летний Тимур Бекмансуров, погибли шесть человек. Сам студент был ранен ответным огнем сотрудника полиции, после чего его госпитализирован.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,3 млн+19 706 / сут.
Умерли
201 тыс.+817 / сут.
Выздоровели
6,5 млн+16 102 / сут.
- Бастрыкин наградил полицейского, обезвредившего пермского стрелка
- Пермскому стрелку проведут психиатрическую экспертизу
- Ребёнок умер в школьном автобусе в Саратовской област
- В Санкт-Петербурге отменили итоги голосования на семи участках
- Андрея Звягинцева вывели из искусственной комы
- СМИ: власти Москвы не исключили возврат системы QR-кодов
- «Убить». В МВД Украины назвали цель покушения на помощника Зеленского
- «Успех». Прилепин оценил результат «Справедливой России» на выборах
- Экс-футболист сборной России Хохлов решил судиться с Facebook из-за фамилии
- Матвиенко заявила, что локдаун в России вводить не планируется
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru