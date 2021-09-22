Бастрыкин наградил полицейского, обезвредившего пермского стрелка

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин инспектора ДПС Константина Калинина, который обезвредил Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу Пермском госуниверситете, сообщает пресс-служба СК РФ.

В сообщении ведомства говорится, что полицейскому вручили знак отличия «За службу закону».

Ранее сотрудники ДПС, обезвредившие пермского стрелка, получили награды от президента России Владимира Путина. Калинина наградили Орденом мужества, а его напарника Владимира Макарова медалью «За отличие в охране общественного порядка». Также полицейским присвоили очередные звания: лейтенант и капитан, соответственно.

ЧП в Пермском госуниверситете произошло 20 сентября. Стрельбу в вузе устроил 18-летний Тимур Бекмансуров, погибли шесть человек. Сам студент был ранен ответным огнем сотрудника полиции, после чего его госпитализирован.

