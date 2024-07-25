СМИ: В Москве случайно задержали разыскиваемого Интерполом боевика
Боевика группировки «Джабхат ан-Нусра» (признана в РФ террористической и запрещена) задержали в Москве на Мичуринском проспекте. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.
Собеседник агентства заявил, что при проверке документов выяснилось, что 37-летний гражданин находится в розыске по запросу Азербайджана.
Уточняется, что власти республики обвинили его в создании вооруженного формирования и организации криминального сообщества. В 2013 году он сбежал в Сирию.
«Выяснилось, что он является боевиком «Джабхат ан-Нусры» и находится в розыске по линии Интерпола. Мужчину задержали», - сказал источник.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил создать международную коалицию для борьбы с ХАМАС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По его мнению в неё должны войти страны, которые борются с ИГИЛ (запрещённая в России террористическая организация) и «Аль-Каидой» (запрещённая в России террористическая организация).
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