СМИ: В Москве случайно задержали разыскиваемого Интерполом боевика

Собеседник агентства заявил, что при проверке документов выяснилось, что 37-летний гражданин находится в розыске по запросу Азербайджана.

Уточняется, что власти республики обвинили его в создании вооруженного формирования и организации криминального сообщества. В 2013 году он сбежал в Сирию.

«Выяснилось, что он является боевиком «Джабхат ан-Нусры» и находится в розыске по линии Интерпола. Мужчину задержали», - сказал источник.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил создать международную коалицию для борьбы с ХАМАС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По его мнению в неё должны войти страны, которые борются с ИГИЛ (запрещённая в России террористическая организация) и «Аль-Каидой» (запрещённая в России террористическая организация).

