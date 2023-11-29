СМИ: Под Кировом 16 школьников госпитализировали из-за отравления в столовой
Ученики школы имени генерал-лейтенанта Асапова в селе Калинино в Кировской области отравились школьными обедами, 16 человек госпитализировали. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По данным СМИ, школьников доставили в больницу накануне.
«Всего к вечеру были госпитализированы 16 детей в возрасте от 7 до 10 лет, однако, число пострадавших продолжало расти», — пишет Baza.
По предварительной информации, школьники отравились комплексными обедами из-за нарушения технологии приготовления пищи, пишет Ura.ru. Работу столовой приостановили, в учебном заведении работают следователи и Роспотребнадзор.
Ранее ученик школы на севере Москвы отравился чистящим средством, которое случайно выпил в столовой, напоминает телеканал «360». По данным СМИ, один из сотрудников налил жидкость в бутылку чая.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru