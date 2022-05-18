СМИ: в Москве прооперировали экс-директора Гидрометцентра Вильфанда
Научному руководителю Гидрометцентра Роману Вильфанду прооперировали позвоночник, сообщает Telegram-канал Mash.
По информации канала, недавно синоптику диагностировали грыжу в поясничном отделе позвоночника, после чего госпитализировали в нейрохирургическое отделение одной из московских клиник.
Сообщается, что после операции бывший глава Гидрометцентра стабилен, его состояние оценивается, как средней тяжести.
Ранее Вильфанд заявил, что лето в России в 2022 году не будет холодным, но в Центральном и Приволжском федеральных округах сезон прогнозируется холоднее, чем в прошлом году, сообщает RT.
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