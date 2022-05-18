СМИ: в Москве прооперировали экс-директора Гидрометцентра Вильфанда

По информации канала, недавно синоптику диагностировали грыжу в поясничном отделе позвоночника, после чего госпитализировали в нейрохирургическое отделение одной из московских клиник.

Сообщается, что после операции бывший глава Гидрометцентра стабилен, его состояние оценивается, как средней тяжести.

Ранее Вильфанд заявил, что лето в России в 2022 году не будет холодным, но в Центральном и Приволжском федеральных округах сезон прогнозируется холоднее, чем в прошлом году, сообщает RT.