СМИ: в Москве произошел пожар в сталинской высотке

В Москве в воскресенье произошло возгорание в одной из сталинских высоток, пишет Telegram-канал Mash.

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По информации издания, речь идет о высотке на Садовой-Спасской улице. Пожар начался на крыше десятиэтажной части здания, горела обрешетка кровли.

Прибывшие на место оперативные службы потушили возгорание. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее в селе Плодовитое в Калмыкии произошел пожар в частном доме. Погибли четыре человека, в том числе двое детей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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