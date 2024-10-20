СМИ: в Москве произошел пожар в сталинской высотке
20 октября 202420:59
В Москве в воскресенье произошло возгорание в одной из сталинских высоток, пишет Telegram-канал Mash.
По информации издания, речь идет о высотке на Садовой-Спасской улице. Пожар начался на крыше десятиэтажной части здания, горела обрешетка кровли.
Прибывшие на место оперативные службы потушили возгорание. Информации о пострадавших не поступало.
Ранее в селе Плодовитое в Калмыкии произошел пожар в частном доме. Погибли четыре человека, в том числе двое детей, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru