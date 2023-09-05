На заводе «Сибур» в Дзержинске начался пожар

На заводе «Сибура» в Дзержинске произошел пожар из-за нарушения технологического процесса, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

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Отмечается, что угрозы распространения факельного горения нет. Пожару был присвоен II ранг сложности.

В середине июля на заводе «Сибур» прогремел взрыв с последующей приостановкой его работы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: МЧС России
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