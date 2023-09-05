На заводе «Сибур» в Дзержинске начался пожар
5 сентября 202310:20
На заводе «Сибура» в Дзержинске произошел пожар из-за нарушения технологического процесса, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
Отмечается, что угрозы распространения факельного горения нет. Пожару был присвоен II ранг сложности.
В середине июля на заводе «Сибур» прогремел взрыв с последующей приостановкой его работы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru