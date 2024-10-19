СМИ: В Москве погиб бывший вице-президент нефтяной компании «ЮКОС» Рогачев

В Москве во дворе дом был найден мертвым бывший вице-президент по корпоративному менеджменту российской нефтяной компании «ЮКОСа» Михаил Рогачев, сообщают «МК» и «РЕН ТВ».

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По данным журналистов, предварительная причина смерти — падение из окна.

С 1996 по 2007 год Рогачёв занимал различные руководящие посты в корпорации «ЮКОС». Позже он был исполнительным директором группы «ОНЭКСИМ».

До этого он возглавлял направление «Исследования и Инжиниринг» в качестве заместителя генерального директора ГМК Норильский никель. С 1996 по 2007 год Рогачёв руководил различными подразделениями и предприятиями НК ЮКОС, в том числе являлся директором по инжинирингу, президентом компании «Сибинтек» и генеральным директором «Центра исследований и разработок».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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