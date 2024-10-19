СМИ: В Москве погиб бывший вице-президент нефтяной компании «ЮКОС» Рогачев

По данным журналистов, предварительная причина смерти — падение из окна.

С 1996 по 2007 год Рогачёв занимал различные руководящие посты в корпорации «ЮКОС». Позже он был исполнительным директором группы «ОНЭКСИМ».



До этого он возглавлял направление «Исследования и Инжиниринг» в качестве заместителя генерального директора ГМК Норильский никель. С 1996 по 2007 год Рогачёв руководил различными подразделениями и предприятиями НК ЮКОС, в том числе являлся директором по инжинирингу, президентом компании «Сибинтек» и генеральным директором «Центра исследований и разработок».

