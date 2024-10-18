Умер экс-глава ФМС Константин Ромодановский
Бывший глава Федеральной миграционной службы Константин Ромодановский умер в возрасте 67 лет. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
«Сегодня ночью... скончался экс-глава Федеральной миграционной службы, бывший начальник ГУСБ МВД России генерал-полковник Константин Ромодановский... Только на прошлой неделе разговаривал с ним. Был полон сил и планов», — поделился парламентарий.
Хинштейн назвал смерть Ромодановского огромной утратой и выразил соболезнования его близким.
Константин Ромодановский возглавил ФМС в 2005 году и покинул пост в 2016 году в связи с расформированием ведомства. Позже чиновника назначили помощником полпреда президента в Центральном федеральном округе.
Ранее в возрасте 69 лет умер бывший первый министр Шотландии Алекс Салмонд, напоминает RT.
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