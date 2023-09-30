Десять детей пострадали от перцового баллончика в школе в подмосковном Клине
Из-за распыления перцового баллончика во время урока в школе №16 подмосковного Клина пострадали десять учеников, пишет Telegram-канал Mash.
По информации издания, перцовый баллончик распылил один из школьников, чтобы сорвать уроку и уйти домой пораньше. Произошло все в пятницу, 29 сентября, около 10 часов утра.
Скорую помощь вызвал охранник учебного заведения. Большинству учеников помощь на месте оказали прибывшие врачи, однако троих школьников госпитализировали с ожогами слизистой.
Накануне на дереве возле школы в Курсе обнаружили, по предположительным данным, беспилотник, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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