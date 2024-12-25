СМИ: В Москве оцепили участок Красной площади
Сотрудники правоохранительных органов оцепили участок Красной площади в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.
Корреспондент агентства утверждает, что оцеплен участок вдоль ГУМ-катка, однако расположенная на Красной площади ярмарка продолжает свою работу.
Сообщается, что причиной ограничения движения стал запущенный кем-то фейерверк. Время снятия оцепления не уточняется.
Ранее депутат Госдумы Артём Кирьянов предложил запретить продажу фейерверков на Новый год из-за участившихся случаев взрыва пиротехники в банках и МФЦ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru