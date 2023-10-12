СМИ: В Москве обнаружили тело полномочного министра посольства Эквадора

Тело полномочного министра посольства Эквадора в России Хорхе Патрисио Паласиоса Порраса обнаружили в квартире в Кривоарбатском переулке в центре Москвы. Об этом сообщает Life.ru.

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Отмечается, что 53-летний дипломат перестал выходить на связь с 10 октября. Коллеги забеспокоились из-за пропажи полномочного министра.

По предварительным данным, причиной смерти Паласиоса Порраса стала сердечная недостаточность. Полиция устанавливает обстоятельства гибели дипломата.

Ранее в Москве обнаружили мертвым сына китайского революционера Ван Мина 84-летнего Ван Дань Джи, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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