СМИ: В Москве обнаружили тело полномочного министра посольства Эквадора
Тело полномочного министра посольства Эквадора в России Хорхе Патрисио Паласиоса Порраса обнаружили в квартире в Кривоарбатском переулке в центре Москвы. Об этом сообщает Life.ru.
Отмечается, что 53-летний дипломат перестал выходить на связь с 10 октября. Коллеги забеспокоились из-за пропажи полномочного министра.
По предварительным данным, причиной смерти Паласиоса Порраса стала сердечная недостаточность. Полиция устанавливает обстоятельства гибели дипломата.
Ранее в Москве обнаружили мертвым сына китайского революционера Ван Мина 84-летнего Ван Дань Джи, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru