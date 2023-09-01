СМИ: Взрыв прогремел в квартире на северо-западе Москвы
В результате взрыва ручной гранаты в квартире на северо-западе Москвы пострадал один человек. Об этом сообщил Telegram-канал 112.
Со слов соседей пострадавшего, он получил тяжелые травмы. Потерпевшего вынесли на носилках из подъезда и отправили в больницу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются полицейскими и спасателями.
Изначальная информация о том, что в квартире взорвался квадрокоптер, была опровергнута сотрудниками правоохранительных органов. Они уточнили, что причиной взрыва стала ручная граната неустановленной модели.
Ранее сообщалось, что вейп взорвался в руках семнадцатилетнего студента в городе Керчь (Республика Крым). Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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