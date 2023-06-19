СМИ: В Москве неизвестные подожгли три железнодорожных релейных шкафа
Неизвестные подожгли три релейных шкафа вдоль железнодорожных путей в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По данным СМИ, инцидент произошел в понедельник около 02:30 между станциями Варшавская и Нагатинская. Конструкции, обеспечивавшие работу семафоров, расположены на расстоянии 1,5 метра друг от друга.
Горящие релейные шкафы были быстро потушены порошковыми огнетушителями. По данным телеканала «360», площадь возгорания составила 3 кв. м.
Пострадавших нет, ЧП не повлияло на график поездов. На месте происшествия работает полиция, правоохранители разыскивают злоумышленников.
В апреле диверсанты подожгли релейный и аккумуляторный шкафы на железной дороге в Наро-Фоминском городском округе Подмосковья, огонь удалось быстро ликвидировать, напоминает Ura.ru.
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