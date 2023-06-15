СМИ: Злоумышленники пытались совершить диверсию на железной дороге в Самарской области
Злоумышленник пытался поджечь релейный шкаф на железной дороге в Самарской области, сообщает Telegram-канал Shot.
Уточняется, что диверсант использовал жидкость для розжига. По данным СМИ, пожар заметил работник железной дороги и вызвал экстренные службы. Прибывшие спасатели обнаружили лишь небольшие повреждения двери шкафа. Оборудование не пострадало, поезда продолжили ходить в штатном режиме.
На месте происшествия обнаружили две бутылки с жидкостями для розжига, канистру моторного масла и пивную бутылку. Диверсанта ищут.
Ранее суд в Кузбассе принял решение отправить в следственный изолятор несовершеннолетнего, которого обвиняют в акте диверсии на железной дороге, напоминает «Профиль».
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