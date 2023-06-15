СМИ: Злоумышленники пытались совершить диверсию на железной дороге в Самарской области

Злоумышленник пытался поджечь релейный шкаф на железной дороге в Самарской области, сообщает Telegram-канал Shot.

Диверсия с запашком: ВСУ взорвали аммиакопровод «Тольятти — Одесса»

Уточняется, что диверсант использовал жидкость для розжига. По данным СМИ, пожар заметил работник железной дороги и вызвал экстренные службы. Прибывшие спасатели обнаружили лишь небольшие повреждения двери шкафа. Оборудование не пострадало, поезда продолжили ходить в штатном режиме.

На месте происшествия обнаружили две бутылки с жидкостями для розжига, канистру моторного масла и пивную бутылку. Диверсанта ищут.

Ранее суд в Кузбассе принял решение отправить в следственный изолятор несовершеннолетнего, которого обвиняют в акте диверсии на железной дороге, напоминает «Профиль».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Евгения Новоженина
ТЕГИ:Самарская ОбластьЖелезная Дорога

Горячие новости

Все новости

партнеры