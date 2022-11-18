СМИ: В Москве нашли убитой жаловавшуюся на преследование девушку
Тело девушки с колото-резаными ранениями обнаружили на юге Москвы, возбуждено уголовное дело об убийстве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру столицы и главк Следственного комитета РФ.
«На Севастопольском проспекте обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти в виде колото-резаных ранений в области груди», - заявили в прокуратуре.
По данным СК, убитой было 29 лет.Как сообщил источник в правоохранительных органах, накануне погибшая звонила в полицию и сообщала, что ее кто-то преследует.
На месте происшествия работают криминалисты, специалисты изучают записи камер видеонаблюдения. Работу правоохранителей координирует зюзинский межрайонный прокурор Дмитрий Ткачев.
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