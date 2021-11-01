СМИ: в Москве найден мёртвым экс-директор Таджикского алюминиевого завода

Тело бывшего директора Таджикского алюминиевого завода Михаила Синани обнаружено в квартире на юго-западе Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Собеседник агентства рассказал, что инцидент произошёл в доме на улице Академика Пилюгина, тело 90-летнего мужчины с огнестрельным ранением нашла его дочь. Источник уточнил, что рядом с трупом лежал наградной пистолет.

Ранее в Великобритании убили 31-летнего IT-специалиста из Санкт-Петербурга Леонида Лабошина, который занимался разработками по ранней диагностике и лечению рака и работал в Оксфордском университете, сообщают «Невские новости».

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