СМИ: В Москве найден мертвым отставной генерал ФСБ
Генерал-майор ФСБ в отставке Евгений Лобачев найден мертвым в центре Москвы, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на свои источники.
20 июля жена 76-летнего Лобачева заявила в правоохранительные органы о пропаже мужа. По словам источника, он ушел на прогулку и не вернулся. Вечером труп отставного генерала ФСБ нашли в подъезде одного из домов, расположенных на Качалинской улице. Рядом лежал пистолет ТТ.
СМИ сообщают, что у ветерана ФСБ были проблемы со здоровьем, а также финансовые трудности.
Ранее сообщалось, что в Москве найден мертвым отставной генерал-майор Службы внешней разведки Лев Соцков. По предварительным данным, отставной генерал покончил с собой, оставив предсмертную записку.
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