СМИ: В Москве на Кутузовском проспекте столкнулись 15 машин
Массовое ДТП с участием 15 автомобилей произошло на Кутузовском проспекте в Москве, движение в районе аварии затруднено. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным собеседника агентства, инцидент произошел в районе съезда на ТТК.
«По предварительной информации, ДТП произошло по вине пьяного водителя. Среди участников аварии есть машины такси, каршеринга, а также автомобиль с дипломатическими номерами», — сообщил источник.
Как отмечает Дептранс Москвы, участниками ДТП стали 9 автомобилей. Водителям рекомендовали выбирать пути объезда.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru