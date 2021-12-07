СМИ: в Москве мужчина пытался прибить гениталии к брусчатке

Собеседник агентства уточнил, что инцидент произошел вечером 6 декабря, у задержанного при себе были молоток и саморезы.

Источник добавил, что мужчину забрали работники скорой психиатрической помощи, в полиции на него составили протокол за мелкое хулиганство, соответствующая статья КоАП предусматривает штраф до 2,5 тысячи рублей или арест на срок до 15 суток.

Ранее подобную акцию устроил эпатажный художник Пётр Павленский, который также зашивал себе рот и поджигал дверь здания ФСБ на Лубянке. Позже он уехал во Францию, где получил три года тюрьмы за поджог одного из парижских филиалов «Банка Франции».

