СМИ: в Москве мужчина пытался прибить гениталии к брусчатке
Полиция задержала на Красной площади в Москве полуобнаженного мужчину, который пытавшегося прибить половые органы к брусчатке, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Собеседник агентства уточнил, что инцидент произошел вечером 6 декабря, у задержанного при себе были молоток и саморезы.
Источник добавил, что мужчину забрали работники скорой психиатрической помощи, в полиции на него составили протокол за мелкое хулиганство, соответствующая статья КоАП предусматривает штраф до 2,5 тысячи рублей или арест на срок до 15 суток.
Ранее подобную акцию устроил эпатажный художник Пётр Павленский, который также зашивал себе рот и поджигал дверь здания ФСБ на Лубянке. Позже он уехал во Францию, где получил три года тюрьмы за поджог одного из парижских филиалов «Банка Франции».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,9 млн+31 096 / сут.
Умерли
284 тыс.+1 182 / сут.
Выздоровели
8,6 млн+34 615 / сут.
- В СК опровергли информацию о смерти девочки при стрельбе в столичном МФЦ
- Попова заявила, что «омикрон» в Россию могли завезти из 50 стран
- СК возбудил дело о стрельбе в МФЦ столицы
- Путин дал старт движению на новых станциях БКЛ московского метро
- Задержанный за стрельбу в московском МФЦ ранее служил в СВР
- Умерла девочка, раненная при стрельбе в столичном МФЦ
- Попова призвала не торопиться с отменой коронавирусных ограничений
- СМИ: в Москве мужчина пытался прибить гениталии к брусчатке
- Госдума приняла закон об индексации маткапитала в 2022 году по фактической инфляции
- Собянин подтвердил информацию о стрельбе в столичном МФЦ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru