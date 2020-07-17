Павленский отказался от обязательной психиатрической экспертизы во Франции

Художник-акционист Петр Павленский, имеющий гражданство России, отказался проходить психиатрическую экспертизу, которую ему назначил суд во Франции при рассмотрении дела о публикации интимного видео с участием бывшего кандидата в мэры Парижа Бенжамена Гриво. Об этом проинформировал адвокат Павленского.

Согласно постановлению суда, художник обязан предоставлять каждые 2 месяца информацию о необходимости оказания ему психиатрической помощи. Если это условие будет нарушено, его могут вновь арестовать. Последний раз Павленский должен был предоставить такие сведения до 15 июля, передает ТАСС.

Однако Павленский отказался сделать это. Он отправил письмо судебному следователю, в котором назвал «отвратительным» применение психиатрической помощи государством. По его словам, это яркий пример использования науки в качестве средства «идеологической унификации».

В феврале прокуратура столицы Франции открыла два предварительных расследования в отношении задержанного ранее Павленского. По первому его подозревают в нападении с оружием на новогоднем вечере. По второму он замешан в распространении приватного видео с участием политика Бенжамена Гриво. После этой публикации он отказался баллотироваться в мэры Парижа.

Пётр Павленский получил скандальную известность после ряда акций в России. Он, в частности, прибил свои половые органы к брусчатке Красной площади и устроил поджог двери в здании ФСБ на Лубянке.

