СМИ: В Москве мужчина погиб после удара ножом в драке

Мужчина скончался после драки на западе Москвы, в ходе конфликта погибший получил ножевое ранение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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По данным собеседника агентства, инцидент произошел в ночь на пятницу на Минской улице.

«В ходе драки неизвестные ударили ножом мужчину в живот. Он скончался в карете скорой помощи», — сообщил источник.

Злоумышленник скрылся с места преступления, правоохранители разыскивают нападавшего.

Ранее стало известно о массовой потасовке на турнире по смешанным единоборствам (MMA) в Москве. Узбекский боец Намазан Самиев решил провести бой с любым желающим, когда соперник определился, спортсмен ударил его коленом в голову во время дуэли взглядов. После действий Самиева бойцы и зрители прорвались в клетку, устроив массовую драку, пишет RT.

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ФОТО: pixabay.com
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