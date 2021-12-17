СМИ: В Москве мужчина погиб после удара ножом в драке

По данным собеседника агентства, инцидент произошел в ночь на пятницу на Минской улице.

«В ходе драки неизвестные ударили ножом мужчину в живот. Он скончался в карете скорой помощи», — сообщил источник.

Злоумышленник скрылся с места преступления, правоохранители разыскивают нападавшего.

Ранее стало известно о массовой потасовке на турнире по смешанным единоборствам (MMA) в Москве. Узбекский боец Намазан Самиев решил провести бой с любым желающим, когда соперник определился, спортсмен ударил его коленом в голову во время дуэли взглядов. После действий Самиева бойцы и зрители прорвались в клетку, устроив массовую драку, пишет RT.

