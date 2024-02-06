СМИ: В Москве мошенники похитили у отставного генерала почти 50 млн рублей
Неизвестные обманули генерал-майора в отставке Анатолия Миренкова и его супругу, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошёл в Москве. Собеседник агентства рассказал, что отставной военный обратился в полицию с заявлением о хищении крупной суммы денег.
Стражам порядка Миренков сообщил, что неизвестный с аккаунта в Telegram послал ему сообщение с просьбой о помощи. Затем генералу с того же номера позвонил мужчина, который заявил о том, что счета сотрудников Российской академии ракетных и артиллерийских наук находятся под угрозой. Третий звонок поступил от якобы представителя Центробанка, предложившего «спасти» средства со счетов потерпевшего.
В результате Миренков с нескольких счетов снял в общей сложности 33,9 млн рублей, а его супруга - 16 млн рублей со своего счёта. Деньги они передали злоумышленникам.
«Общий ущерб составил 49,9 млн рублей. По данному факту проводится проверка», - заключил источник.
Ранее Сбербанк предупредил о новой схеме мошенничества в отношении корпоративных клиентов с использованием фейковых аккаунтов директоров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Прилетевшего в США без паспорта россиянина депортируют
- Высокогорный район Дагестана отрезан от дорожного сообщения из-за схода лавины
- Глава администрации Авдеевки признал появление российских войск в городе
- Новак: Россия нарастит выпуск дизтоплива к 2030 году на 30 млн тонн
- СМИ: В Москве мошенники похитили у отставного генерала почти 50 млн рублей
- СМИ: Два московских вуза закрыли на карантин из-за кори
- СМИ: Полиция возбудила уголовное дело после попытки похищения Бьянки
- Количество активных гаджетов Apple достигло 2,2 миллиарда
- СМИ: Кабина лифта раздавила электрику голову в Санкт-Петербурге
- Экспорт российского газа по трубопроводам в прошлом году снизился на треть
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru