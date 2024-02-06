СМИ: В Москве мошенники похитили у отставного генерала почти 50 млн рублей

Инцидент произошёл в Москве. Собеседник агентства рассказал, что отставной военный обратился в полицию с заявлением о хищении крупной суммы денег.

Стражам порядка Миренков сообщил, что неизвестный с аккаунта в Telegram послал ему сообщение с просьбой о помощи. Затем генералу с того же номера позвонил мужчина, который заявил о том, что счета сотрудников Российской академии ракетных и артиллерийских наук находятся под угрозой. Третий звонок поступил от якобы представителя Центробанка, предложившего «спасти» средства со счетов потерпевшего.

В результате Миренков с нескольких счетов снял в общей сложности 33,9 млн рублей, а его супруга - 16 млн рублей со своего счёта. Деньги они передали злоумышленникам.

«Общий ущерб составил 49,9 млн рублей. По данному факту проводится проверка», - заключил источник.

Ранее Сбербанк предупредил о новой схеме мошенничества в отношении корпоративных клиентов с использованием фейковых аккаунтов директоров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

