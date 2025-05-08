СМИ: В Москве из-за работы саперов перекрыли Корабельную улицу
8 мая 202513:10
В Москве в Нагатинском Затоне перекрыли улицу Корабельную. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что территория была оцеплена для из-за работы сапёров, которые проверяют автомобили.
«Силовиков в основном интересуют чёрные легковушки, припаркованные у местной многоэтажки», - говорится в сообщении.
Ранее в Москве сняли ключевые ограничения движения транспорта, которые вводили в связи с мероприятиями по случаю 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru