СМИ: В Москве госпитализировали женщину после падения дерева на ее автомобиль

Женщина пострадала в результате падения дерева на её автомобиль на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

Экстренное предупреждение из-за сильного ветра объявлено в Москве

Собеседник агентства уточнил, что инцидент произошёл «возле дома номер 19, 2-й квартал Капотни».

Уточняется, что в результате падения дерева пострадала находившаяся в салоне автомобиля женщина, её госпитализировали.

Ранее на строительном объекте на улице Южнопортовая из-за ветра на рабочего упал элемент ограждения. Мужчина погиб, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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