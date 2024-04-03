СМИ: В Москве госпитализировали женщину после падения дерева на ее автомобиль
3 апреля 202418:12
Женщина пострадала в результате падения дерева на её автомобиль на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.
Собеседник агентства уточнил, что инцидент произошёл «возле дома номер 19, 2-й квартал Капотни».
Уточняется, что в результате падения дерева пострадала находившаяся в салоне автомобиля женщина, её госпитализировали.
Ранее на строительном объекте на улице Южнопортовая из-за ветра на рабочего упал элемент ограждения. Мужчина погиб, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- СМИ: В Москве госпитализировали женщину после падения дерева на ее автомобиль
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru