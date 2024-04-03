Экстренное предупреждение из-за сильного ветра объявлено в Москве
Экстренное предупреждение из-за сильного ветра объявлено в российской столице. Его порывы могут достигать 16 - 21 метра в секунду, информирует московский главк МЧС.
Предупреждение действует до 21:00, однако наиболее сильные порывы ветра ожидаются в течении ближайших трёх часов. В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями в МЧС призвали водителей снизить скорость движения, увеличить дистанцию, избегать внезапных манёвров.
Также автовладельцам рекомендовано не парковать транспортные средства рядом с деревьями и неустойчивыми конструкциями. Пешеходам также не следует укрываться под деревьями. Нельзя оставлять детей без присмотра.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в центральной России с приходом апреля побиты 75 температурных рекордов, из которых 19 - в областных центрах, включая Москву и Санкт-Петербург. Однако в ближайшие дни в столичном регионе температура воздуха опустится днём до +6…+8 °C. Ночью в четверг и пятницу -2…0 °C, -4…+1 °C. Местами возможен мокрый снег.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru