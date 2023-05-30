СМИ: В Москве глушат сигналы спутниковой навигации из-за атаки беспилотников
Сигналы спутниковой навигации глушат в Москве из-за атаки беспилотников, сообщает Telegram-канал Mash.
На сбои в работе GPS жалуются столичные таксисты и водители.
Также сообщалось, что в целях безопасности на время работы экстренных служб проведены мероприятия по эвакуации жителей нескольких подъездов домов, пострадавших от попадания беспилотников.
Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что серьезно пострадавших в результате атаки беспилотников на Москву нет. Как отметил градоначальник, из-за атаки дронов в нескольких зданиях зафиксированы незначительные повреждения. По словам мэра, на местах происшествий находятся экстренные службы, специалисты выясняют обстоятельства инцидентов.
СМИ сообщили как минимум о трех дронах в столице и десятке беспилотников в Подмосковье. Губернатор Московской области Андрей Воробьев также подтвердил атаки, передает «Радиоточка НСН».
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