СМИ: В Москве глушат сигналы спутниковой навигации из-за атаки беспилотников

Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что серьезно пострадавших в результате атаки беспилотников на Москву нет. Как отметил градоначальник, из-за атаки дронов в нескольких зданиях зафиксированы незначительные повреждения. По словам мэра, на местах происшествий находятся экстренные службы, специалисты выясняют обстоятельства инцидентов.

СМИ сообщили как минимум о трех дронах в столице и десятке беспилотников в Подмосковье. Губернатор Московской области Андрей Воробьев также подтвердил атаки, передает «Радиоточка НСН».

