СМИ: В Москве глушат сигналы спутниковой навигации из-за атаки беспилотников

Сигналы спутниковой навигации глушат в Москве из-за атаки беспилотников, сообщает Telegram-канал Mash.

На сбои в работе GPS жалуются столичные таксисты и водители.

Также сообщалось, что в целях безопасности на время работы экстренных служб проведены мероприятия по эвакуации жителей нескольких подъездов домов, пострадавших от попадания беспилотников.

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Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что серьезно пострадавших в результате атаки беспилотников на Москву нет. Как отметил градоначальник, из-за атаки дронов в нескольких зданиях зафиксированы незначительные повреждения. По словам мэра, на местах происшествий находятся экстренные службы, специалисты выясняют обстоятельства инцидентов.

СМИ сообщили как минимум о трех дронах в столице и десятке беспилотников в Подмосковье. Губернатор Московской области Андрей Воробьев также подтвердил атаки, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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