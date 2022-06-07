СМИ: В Москве электровелосипедист сбил экс-главреда Vogue Долецкую
Экс-главный редактор журнала Vogue Алена Долецкая госпитализирована в Москве с переломом руки, неизвестный сбил журналистку на электровелосипеде. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.
Отмечается, что накануне Долецкой диагностировали закрытый перелом кости трапеции правой кисти и ушиб правого локтевого сустава.
«В ходе предварительной проверки выяснилось, что неустановленное лицо около д. 4 по Кропоткинскому пер. совершило наезд на Долецкую, после чего с места происшествия скрылось», — указал собеседник агентства.
Правоохранительные органы проводят проверку, пишет РИА ФАН. Личность сбившего Долецкую устанавливается.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 349 / сут.
Умерли
380 тыс.+64 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+3 496 / сут.
- Бывшие заправки Shell в России перейдут под бренд Teboil
- Эксперты предупредили о мошеннических схемах с оплатой в онлайн-играх
- Российский банк начнет работу в Херсонской области в ближайшие дни
- Юрий Дудь подал иск к Минюсту
- СМИ: В Москве электровелосипедист сбил экс-главреда Vogue Долецкую
- «Уральские авиалинии» отменили рейсы на юг России до 30 сентября
- В Алтайском крае отменили масочный режим
- В Польше предсказали катастрофу на Балтийском море из-за антироссийских санкций
- СМИ сообщили о продаже сети Pizza Hut в России
- Пропавший в НАО замгендиректора VK погиб
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru