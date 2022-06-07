СМИ: В Москве электровелосипедист сбил экс-главреда Vogue Долецкую

Экс-главный редактор журнала Vogue Алена Долецкая госпитализирована в Москве с переломом руки, неизвестный сбил журналистку на электровелосипеде. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.

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Отмечается, что накануне Долецкой диагностировали закрытый перелом кости трапеции правой кисти и ушиб правого локтевого сустава.

«В ходе предварительной проверки выяснилось, что неустановленное лицо около д. 4 по Кропоткинскому пер. совершило наезд на Долецкую, после чего с места происшествия скрылось», — указал собеседник агентства.

Правоохранительные органы проводят проверку, пишет РИА ФАН. Личность сбившего Долецкую устанавливается.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЖурналистыДТПМосква
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