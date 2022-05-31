Уголовное дело возбуждено после смертельного ДТП на севере Москвы
31 мая 202219:46
Уголовное дело возбуждено после ДТП на севере Москвы, в котором была насмерть сбита женщина. Об этом сообщает ТАСС.
Дело возбуждено в отношении водителя, совершившего наезд на женщину.
Авария произошла во вторник на пересечении с улицей 800-летия Москвы. Водитель, управляя внедорожником Range Rover, выехал на тротуар. В результате машина перевернулась. Отмечается, что водитель не пострадал.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru