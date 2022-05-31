Уголовное дело возбуждено после смертельного ДТП на севере Москвы

Уголовное дело возбуждено после ДТП на севере Москвы, в котором была насмерть сбита женщина. Об этом сообщает ТАСС.

Дело возбуждено в отношении водителя, совершившего наезд на женщину.

Авария произошла во вторник на пересечении с улицей 800-летия Москвы. Водитель, управляя внедорожником Range Rover, выехал на тротуар. В результате машина перевернулась. Отмечается, что водитель не пострадал.



Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: depositphotos.com
ТЕГИ:Дтп В МосквеДТП
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры