СМИ: В московском баре избили пришедшего с проверкой полицейского

Как отмечает издание, в полночь 28 октября бар на Арбате должен был прекратить работу. Однако заведение не закрылось, и в бар для проверки соблюдения требований властей отправился сотрудник ближайшего отдела МВД.

Полицейский и бармен поспорили о времени наступления локдауна, конфликт накалился, и бармен ударил правоохранителя стулом. Полицейский успел прикрыть голову, и удар пришелся по руке. Затем сотрудник бара набросился на работника правопорядка, оторвав тому погон. В итоге бармен был задержан и доставлен для разбирательства в отдел полиции.

В Москве с 28 октября по 7 ноября продлится режим нерабочих дней, во время которого приостановят деятельность все предприятия и организации столицы. Ограничения не коснутся аптек, осуществляющих продажу продуктов и товаров первой необходимости магазинов, служб доставки, компаний непрерывного цикла, организаций, обеспечивающих работу инфраструктуры.

