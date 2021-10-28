СМИ: В московском баре избили пришедшего с проверкой полицейского
Бармен избил полицейского, пришедшего проверить работу столичного заведения «Опыт» во время локдауна. Об этом пишет «МК».
Как отмечает издание, в полночь 28 октября бар на Арбате должен был прекратить работу. Однако заведение не закрылось, и в бар для проверки соблюдения требований властей отправился сотрудник ближайшего отдела МВД.
Полицейский и бармен поспорили о времени наступления локдауна, конфликт накалился, и бармен ударил правоохранителя стулом. Полицейский успел прикрыть голову, и удар пришелся по руке. Затем сотрудник бара набросился на работника правопорядка, оторвав тому погон. В итоге бармен был задержан и доставлен для разбирательства в отдел полиции.
В Москве с 28 октября по 7 ноября продлится режим нерабочих дней, во время которого приостановят деятельность все предприятия и организации столицы. Ограничения не коснутся аптек, осуществляющих продажу продуктов и товаров первой необходимости магазинов, служб доставки, компаний непрерывного цикла, организаций, обеспечивающих работу инфраструктуры.
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