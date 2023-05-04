СМИ: в московской многоэтажке упал лифт с подростком

По данным издания, произошло падение кабины с 11 этажа на шестой. Внутри находился подросток. Его госпитализировали с переломом ноги.

В районе Коммунарка с 15 этажа упал лифт с 65-летней женщиной. Она выжила, но получила ушибы позвоночника, передает «Радиоточка НСН».

