СМИ: В Монреале неизвестные захватили заложников
В канадском Монреале полиция проводит операцию по сообщению о возможном захвате заложников в офисе корпорации Ubisoft. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CBС.
Как передает телеканал, жертвой захвата могли стать десятки людей, находящиеся в офисе игровой студии. На время проведения операции полицейские распространили просьбу не посещать район города, где находится Ubisoft.
Спецоперация началась на пересечении улицы Сен-Виатур и бульвара Сен-Лоран. Задействовано большое количество сотрудников правоохранительных органов, войска спецназа, бронетехника.
RT со ссылкой на местные правоохранительные службы передает, что данных о пострадавших не поступало.
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