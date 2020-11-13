СМИ: В Монреале неизвестные захватили заложников

Как передает телеканал, жертвой захвата могли стать десятки людей, находящиеся в офисе игровой студии. На время проведения операции полицейские распространили просьбу не посещать район города, где находится Ubisoft.

Спецоперация началась на пересечении улицы Сен-Виатур и бульвара Сен-Лоран. Задействовано большое количество сотрудников правоохранительных органов, войска спецназа, бронетехника.

RT со ссылкой на местные правоохранительные службы передает, что данных о пострадавших не поступало.



